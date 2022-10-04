Самый дорогой частный дом продается в Сочи за 1,8 млрд рублей

Риелторы проанализировали рынок недвижимости в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы проанализировали рынок недвижимости в Сочи. По итогам августа средняя стоимость дома на курорте составляет 45,1 млн рублей. К слову, на протяжении 6 месяцев цена продолжает расти.

-С января по август 2022 года средняя стоимость частных домов Сочи, которые выставлены на продажу, выросла на 26,98%, или 9,58 млн рублей, - отметили эксперты недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на сегодняшний день самый дорогой дом на курорте продается в Хостинском районе. Покупателю придется заплатить за него 1,8 млрд рублей. Дом имеет площадь 800 квадратов и участок в 31 сотку.