Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Жителю Тихорецка дали 3,5 года тюрьмы за ложное сообщение о минировании вокзала. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В декабре 2021 года Алексей Попов вышел из колонии, где ранее отбывал срок за прошлое наказание. На следующий день он, выпив, позвонил в службу 112 и рассказал, что на железнодорожном вокзале Тихорецка находится взрывное устройство.

На место для проверки выехали спецслужбы. Но информация, которую сообщил мужчина, не подтвердилась. Специалисты не нашли на вокзале никаких взрывных устройств.

Позже звонившего подсудимого задержали сотрудники краевого УФСБ РФ. В суде он вину не признал, утверждая, что был в тот момент невменяемым.

- Попов был признан виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также с Попова взыскан ущерб, причиненный преступлением, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина не согласился с наказанием и решил обжаловать решение в Краснодарском краевом суде. Однако после рассмотрения приговор оставили без изменений – он вступил в законную силу.