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Общество4 октября 2022 9:16

На Кубани отменили учебное включение сирен

Системы оповещения должны были заработать 5 октября
Светлана ОВДЕЙ
Плановая проверка систем оповещения отменена Фото: krd.ru

Плановая проверка систем оповещения отменена Фото: krd.ru

На Кубани отменили учебное включение сирен. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Плановая проверка систем оповещения должна была пройти 5 октября в муниципалитетах края. Однако за день до учебного включения сирен его отменили.

- По решению министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, отменена плановая проверка систем оповещения населения. В этот день сигнала оповещения и сообщения в СМИ не будет, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, проверку систем оповещения проводят каждый год в первую среду марта и октября.