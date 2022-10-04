Плановая проверка систем оповещения отменена Фото: krd.ru

На Кубани отменили учебное включение сирен. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Плановая проверка систем оповещения должна была пройти 5 октября в муниципалитетах края. Однако за день до учебного включения сирен его отменили.

- По решению министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, отменена плановая проверка систем оповещения населения. В этот день сигнала оповещения и сообщения в СМИ не будет, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, проверку систем оповещения проводят каждый год в первую среду марта и октября.