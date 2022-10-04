В МЧС предупредили о дождях с градом на Кубани 5 октября

На Кубани 5 октября пройдут дожди Фото из архива КП

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по дождям с градом. Ухудшение погоды в регионе прогнозируют 5 октября.

- В течение суток 5 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Вместе с осадками в регионе усилится и ветер. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий в непогоду, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Напомним, в случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.