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Общество4 октября 2022 9:47

Бабье лето придет в Адыгею в третьей декаде октября

В этот месяц выпадет чуть больше нормы осадков
Валерия ГОДОВНИКОВА
После первых заморозков в республике прогнозируют тепло

После первых заморозков в республике прогнозируют тепло

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгею придет бабье лето. После первых заморозков в республике прогнозируют тепло.

- После первых заморозков в третьей декаде октября мы наконец увидим бабье лето, которое в нашем регионе может длиться от нескольких дней до двух недель, - рассказал начальник Адыгейского ЦГМС Александр Митров.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», с 1 по 10 октября в Адыгее максимальная температура воздуха днем +14...+19 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов. Перед потеплением жителей республики ожидают заморозки до -2 градусов.