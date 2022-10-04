Бабье лето придет в Адыгею в третьей декаде октября

После первых заморозков в республике прогнозируют тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгею придет бабье лето. После первых заморозков в республике прогнозируют тепло.

- После первых заморозков в третьей декаде октября мы наконец увидим бабье лето, которое в нашем регионе может длиться от нескольких дней до двух недель, - рассказал начальник Адыгейского ЦГМС Александр Митров.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», с 1 по 10 октября в Адыгее максимальная температура воздуха днем +14...+19 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов. Перед потеплением жителей республики ожидают заморозки до -2 градусов.