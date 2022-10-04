Роддом ККБ №2 в Краснодаре закрыли на профилактику до 25 октября

Перинатальный центр закрыт до 25 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Роддом Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре закрыли до 25 октября. В перинатальном центре проведут профилактические работы.

- Наш роддом закрылся на плановые профилактические работы с 4 по 25 октября. В этот период прием беременных, рожениц и новорожденных не ведется, - сообщили в медучреждении.

Уточняется, что женские консультации и школы для беременных продолжат работу в обычном режиме.

Тем временем беременные и роженицы в период профилактики могут обратиться в любое другое медучреждение.