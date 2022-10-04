Малобюджетный спорткомплекс открыли в Сочи за 79 млн рублей

В центре смогут заниматься более 900 воспитанников. Фото: администрация региона

В Сочи открыли новый малобюджетный спортивный комплекс. На его строительство было направлено 79 млн рублей. Деньги выделили из бюджета Краснодарского края.

- В малобюджетном спорткомплексе удобно будет заниматься не только общефизической подготовкой, игровыми видами спорта, но и проводить соревнования по художественной гимнастике, прыжкам на батуте, – сообщил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в центре смогут заниматься более 900 воспитанников.