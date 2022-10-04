В Краснодаре приезжему грозит до 8 лет тюрьмы за пятитысячную фальшивку

Мужчина расплатился фальшивкой в магазине Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре приезжего осудят за пятитысячную фальшивку. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

43-летний мужчина приехал в Краснодар из соседнего государства. Он зашел в магазин по улице Зиповской, чтобы купить пачку сигарет. Продавцу мужчина отдал пятитысячную купюру, после чего получил сдачу и ушел. Позже выяснилось, что деньги оказались фальшивыми.

- Факт противоправной деятельности выявили и задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Краснодару. На период предварительного следствия обвиняемый находился в заключении под стражей, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы уже передали в суд. Теперь за фальшивую купюру мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в житель Краснодара оплатил чужой банковской картой покупки на 25 тысяч рублей. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.