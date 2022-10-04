ВТБ открыл первый инновационный офис в Тамани

Фото: ВТБ

ВТБ открыл первый инновационный офис в ключевом портовом городе Краснодарского края – в станице Тамань в рамках своего зарплатного проекта. Отделение реализовано в соответствии со стандартами банка, направленными на персональное внимание к каждому клиенту и скорость обслуживания.

Новый «умный» микро-офис был открыт специально для обслуживания сотрудников крупнейшего портового терминала на Черноморском побережье, который насчитывает свыше 9 тысяч человек. При этом воспользоваться продуктами банка может любой житель или гость города. Для посетителей создана комфортная среда и уютные локации для общения с финансовым менеджером, круглосуточно доступны современные банкоматы. Точка продаж расположена на Таманского полуострове. Близость центральной магистрали ,ведущей к курортам Краснодарского края позволяет добраться до офиса из ближайших населенных пунктов. Территория оборудована парковочными местами, которые очень важны для удобства клиентов, а для маломобильных групп граждан оборудован электрический подъемник. Все это в комплексе является существенным конкурентным преимуществом банка.

Фото: ВТБ

«Порядка 60 % клиентов мы планируем обслуживать в рамках зарплатного проекта ВТБ и морских терминалов ОТЭКО. Остальной клиентопоток составят жители станицы, а также гости полуострова, для которых Тамань давно стала излюбленным местом для отдыха. Опираясь на эффективный опыт развития региональной сети, а также принимая во внимание конкурентные преимущества нового отделения мы ожидаем, что точка станет одной из самых результативных», – отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.

Офис находится по адресу: ст. Тамань, ул. К. Маркса, д. 105, работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов.

Новый стандарт мультиформатного офиса ВТБ получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».