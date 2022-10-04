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Общество4 октября 2022 10:42

Дни научного кино стартуют в Адыгейском государственном университете 11 октября

Помимо показа кинолент зрители обсудят увиденное с экспертами
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгейском университете стартует фестиваль научного кино ФАНК

В Адыгейском университете стартует фестиваль научного кино ФАНК

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгейском университете стартует фестиваль научного кино ФАНК. Первый кинопоказ состоится 11 октября.

- ФАНК - это новый формат фестиваля, соединяющий авторское документальное кино о науке и технологиях, научные стендапы, лекции и дискуссии, - рассказали в пресс-службе АГУ. - В отличие от традиционных фестивалей, ФАНК не привязан к конкретному времени или месту - его события проходят в течение всего года в разных городах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на базе университета проведут бесплатный показ шести кинокартин. После чего зрителей ожидает обсуждение темы с экспертами. Самые активные участники дискуссии получат призы.