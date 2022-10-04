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Общество4 октября 2022 10:47

На Кубани директор предприятия не выплатил сотрудникам 1,1 млн рублей зарплаты

СК возбудил уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани директор предприятия не выплатил сотрудникам 1,1 млн рублей зарплаты. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, 32-летний директор предприятия по электромонтажным работам с мая по сентябрь 2022 года не выплачивал работникам зарплату. Более 1,1 миллиона рублей за этот период не получили 32 сотрудника.

- При этом у подозреваемого имелась возможность для погашения задолженности. Но он, желая повысить репутацию возглавляемого им предприятия, использовал их на иные нужды, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

О том, что начальник предприятия не выплачивал зарплату, стало известно после проверки прокуратуры. Сейчас на директора уже завели уголовное дело.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе на установление имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Следователем изучается изъятая документация, необходимая для проведения бухгалтерской экспертизы, принимаются меры к полному возмещению задолженности, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске работникам обувной фабрики выплатили долг по зарплате после вмешательства следователей. Сотрудники не получали деньги с июня.