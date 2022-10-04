Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани директор предприятия не выплатил сотрудникам 1,1 млн рублей зарплаты. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, 32-летний директор предприятия по электромонтажным работам с мая по сентябрь 2022 года не выплачивал работникам зарплату. Более 1,1 миллиона рублей за этот период не получили 32 сотрудника.

- При этом у подозреваемого имелась возможность для погашения задолженности. Но он, желая повысить репутацию возглавляемого им предприятия, использовал их на иные нужды, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

О том, что начальник предприятия не выплачивал зарплату, стало известно после проверки прокуратуры. Сейчас на директора уже завели уголовное дело.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе на установление имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Следователем изучается изъятая документация, необходимая для проведения бухгалтерской экспертизы, принимаются меры к полному возмещению задолженности, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске работникам обувной фабрики выплатили долг по зарплате после вмешательства следователей. Сотрудники не получали деньги с июня.