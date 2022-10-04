Рядом с ЖК «Сочи Парк» скоро появятся школа и детсад

Фото предоставлено пресс-службой ООО «СЗ ИСК «Еврострой»

В микрорайоне Северная Бытха продолжается строительство жилого комплекса «Сочи Парк» в рамках проекта комплексного освоения территории. Здесь также предусмотрены школа на 1100 мест и детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.

По информации, размещенной на сайте городской администрации, строительство образовательных учреждений планируется завершить в 2023 году. Сообщается, что эти объекты имеют абсолютно новые технические решения, безопасные с точки зрения сейсмики и рельефа.

Сейчас рабочие продолжают бурение и бетонирование свай, параллельно с этим строится дорога для проезда, проведён монтаж временной линии для подключения электричества. Также в новом бизнес-центре на территории ЖК «Сочи Парк» открылся новый офис МФЦ. Отделение располагает всем необходимым спектром услуг. Для удобства горожан сюда теперь ходит общественный транспорт. Владельцы личных автомобилей могут воспользоваться парковкой.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «СЗ ИСК «Еврострой»

Жилой комплекс «Сочи Парк» возводится СЗ ИСК «Еврострой». Руководит проектом инвестор Николай Шихиди, чьи объекты в крупных города региона - Анапе, Геленджике и Новороссийске уже получили высокую оценку.

Новый ЖК в Сочи также продолжит лучшие традиции СЗ ИСК «Еврострой». У собственников квартир в шаговой доступности появится школа и детский сад, здесь есть бизнес-центр, где уже работает сетевой супермаркет, аптека, офис МФЦ, а скоро откроются и другие коммерческие направления. Первые этажи корпусов займут компании, оказывающие различные полезные услуги населению.

На территории жилого комплекса есть свои спортивные и детские площадки, оборудованная зона барбекю. Территория охраняется, предусмотрен многоуровневый крытый паркинг и подземные парковки для авто в домах. Понравятся будущим жильцам и видовые характеристики квартир с панорамным остеклением с видом на море и горы.

Строительство жилого комплекса «Сочи Парк» ведётся в рамках 214-ФЗ. Возможно использование материнского капитала и предоставление беспроцентной рассрочки.

"Проектные декларации ЖК «Сочи Парк» находятся на сайте наш.дом.рф".

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