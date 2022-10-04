На Кубани за сутки COVID-19 заболели 447 человек, в том числе 33 ребенка

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 447 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 33 детей, самому младшему из которых одна неделя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 173 положительных результата, в Тихорецком районе - 39, в Апшеронском - 37, в Абинском - 26, в Горячем Ключе - 19, в Тимашевском - 18, в Белореченском - 15, в Сочи – 13. 11 пациентов прибавилось в Ейском и Калининском муниципалитетах, 9 - в Северском, 8 - в Крымском и Тбилисском районах, 7 - в Павловском, 6 – в Кавказском и Анапе.

- В Мостовском районе заболели 5 человек, в Отрадненском - 4, в Брюховецком, Красноармейском, Славянском, Темрюкском и Усть-Лабинском и Новороссийске - по 3, в Геленджике, Динском, Курганинском, Лабинском, Староминском муниципалитетах - по 2, в Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Щербиновском и Армавире - по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 918 человек. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.