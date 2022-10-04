В пансионате «Лучезарный» десятки бронирований попали в программу получения туристического кешбэка

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

В «Лучезарном» подвели итоги участия в программе по предоставлению туристического кешбэка гостям, выбирающим путешествия по стране. За прошедший высокий сезон по акции от Ростуризма в пансионате было совершено порядка 60 бронирований.

Программа лояльности предоставлялась пользователям платёжной системой «Мир». Туристы могли получить 20% кешбэка от общей стоимости путешествия по внутренним направлениям страны.

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

- Для получения кешбэка необходимо было совершить бронирование от 3 ночей на официальном сайте отеля и оплатить проживание картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Таких заявок от гостей «Лучезарного» поступило порядка 60. В настоящий момент программа завершена. Однако мы следим за различными нововведениями от Ростуризма и готовы участвовать и дальше в подобных акциях, чтобы привлечь дополнительный поток гостей на отечественные курорты. При этом на первом месте всегда остаётся высокий уровень сервиса и комфорта. Это неизменные показатели, которые не должны ослабевать ни при каких обстоятельствах, - отметил руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.

Что касается общих показателей летнего курортного сезона, то средняя загрузка отеля на этот период превысила 80%. Это довольно высокий показатель, особенно, если учесть, что в сфере гостеприимства Сочи «Лучезарный» появился лишь два года назад.