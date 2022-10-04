Сочинка с собакой напугала медведя в лесу

Женщине попался косолапый хищник. Фото: соцсети

В Сочи местная жительница решила прогуляться по лесу вместе со своей собакой. Однако прогулка не обошлась без приключений. Женщине попался косолапый хищник. Инцидент произошел в Красной Поляне.

Собаку привлекло движение в кустах. Домашний питомец сразу же потащил туда свою хозяйку. Женщина резко остановилась и устремила свой взгляд на зверя, который явно не ожидал здесь увидеть незнакомку.

-Неизвестно кто больше испугался в этой ситуации - местная жительница или медведь, - размышляют жители Сочи.

К счастью, никто не пострадал. Медведь спокойно направился в противоположную от человека сторону, иногда оглядываясь назад. Но женщина скорее всего больше не будет здесь гулять со своей собакой.