Три школы достроят в поселках Знаменском и Новознаменском Краснодара в 2023 году Фото: krd.ru

Три школы достроят в поселках Знаменском и Новознаменском Краснодара в 2023 году. Новые учреждения рассчитаны на 2950 мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одну из школ на 1550 мест разместят в ЖК «Родные просторы». Строительство началось в 2022 году – специалисты проводят работы по отделке помещений и фасада здания, обустраивают территорию и стадион. Завершить учреждение планируют до конца 2022 года.

Вторая школа появится по улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском. Учреждение на 1100 мест начали строить в ноябре 2021 года. Строители обустраивают кирпичные перегородки, колонны и инженерные сети. Уточняется, что работы завершат в третьем квартале 2023 года.

А по улице Демидовской построят школу на 300 мест. Работы здесь стартовали в декабре 2021 года. Подготовить учреждение планируют во втором квартале 2023 года.

- Новые школы для поселка Знаменского позволят снять нагрузку с учреждений № 83 и № 84 Комсомольского микрорайона и минимизировать необходимость подвоза детей из этой части пригорода, - отметили в департаменте образования Краснодара.

Всего в краевом центре к концу 2022 года одновременно будут строить 17 школ, 35 детских садов и два спорткомплекса.