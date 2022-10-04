В Адыгейском университете открыли мемориальную доску первому директору Майкопского колледжа Владимиру Василиади

Владимир Василиади возглавлял учебное заведение более 25 лет. Фото: пресс-служба АГУ

В Майкопе состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски основателю и первому директору Майкопского гуманитарно-технического колледжа Адыгейского государственного университета Владимиру Василиади. Он возглавлял учебное заведение более 25 лет.

- Колледж был создан в начале восьмидесятых годов. В 1987 году на базе редукторного завода в Майкопе было открыто среднее профессиональное техническое училище №79., - рассказали в пресс-службе АГУ. - В непростое для страны время Владимир Василиади смог не просто удержать свое детище на плаву, но и превратить его из узкопрофильного ПТУ в полнофункциональный комплекс среднего профессионального образования по 16 различным специальностям.

СПРАВКА «КП»

Владимир Георгиевич Василиади родился в 1941 году и на 80-м году ушел из жизни. Является кандидатом педагогических наук и отличником профессионально-технического образования России. Кроме того, в номинации «100 лучших ссузов России» Владимир Георгиевич пять раз получал звание «Директор года».