Перед отъездом женщине и ее сыну Саше провели экскурсию по Новороссийску

Депутат Госдумы Сергей Алтухов помог беженцам из поселка Харьковской области. Сейчас жительница региона и ее сын находятся в Брянской области.

Женщина, прибывшая из поселка городского типа Казачья Лопань, обратилась за помощью. Семья экстренно эвакуировалась из области в Брянск – с собой прихватили только документы. Тем временем сын Саша находился в детском лагере Геленджика. Мама, которая находилась в Брянске, искала возможность забрать ребенка.

- Знаю по себе - расставаться с детьми даже ненадолго тяжело. А в этих условиях тем более. Ребенок за полторы тысячи километров и неизвестно даже, когда вы снова увидитесь. Еще одна сложность - как его вернуть, а главное – куда. Детьми занимаются региональные власти - кого-то с родителями перевозят в пункты временного размещения в Ейске, организованные группы детей примет Анапа. И родителям так спокойнее – ребенок накормлен, одет, обут, с ним занимаются. Но в этом случае родители приняли другое решение, а наша задача была им максимально помочь, - отметил Сергей Алтухов.

Так, семье, которая эвакуировалась в Брянск, помогли найти в городе работу, жилье и решить проблему с документами. Женщине купили билеты на Кубань, где она встретилась с сыном Сашей и забрала его с собой.

Жительница Харьковской области и ее сын уехали обратно в Брянск из Новороссийска. Перед отправлением им провели экскурсию по городу-герою.

- Надеюсь, что на новом месте у семьи все сложится хорошо. Саша увлекается паркуром и баскетболом. С восторгом рассказывает о времени, проведенном в оздоровительном центре. Но вместе с мамой, конечно, лучше везде. Скучает по своему поселку, но вернуться туда семья готова, только если там будет Россия. Поэтому приняли решение строить новую жизнь в Брянской области, - добавил Сергей Алтухов.

Сейчас в детском оздоровительном центре «Медвежонок», где был Саша, находятся более 300 детей. Им выдали теплую одежду и обувь, а глава региона вручил подросткам сотовые телефоны.

Всего летом 2022 года здравницы региона приняли более 1,5 тысячи ребят из ДНР, ЛНР и Харьковской области.