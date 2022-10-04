Количество новых абонентов «Россети Кубань» превысило 25 000

Фото: «Россети Кубань»

Подключение к электросетям с начала этого года уже составило больше 25 тысяч. В числе потребителей – физические лица и предприятия, различные учреждения социальной сферы Краснодарского края и Адыгеи. Суммарная выдаваемая мощность – около 547 МВт.

Продолжается реконструкция существующих и строительство новых объектов энергообеспечения: трансформаторных пунктов, высоковольтных подстанций, линий электропередачи. Только с января компания «Россети Кубань» получила порядка тридцати четырех тысяч заявок на подключение, а общий объем запросов на увеличение мощности действующих сетей - около 1 457 МВт.

Значительная часть новых абонентов – социальные предприятия, возводимые в рамках краевых и национальных программ. Сегодня в Краснодарском крае и Республике Адыгее активно строятся и ремонтируются учреждения здравоохранения (фельдшерские пункты, поликлиники, комплексы для занятий физкультурой и спортом, оздоровления). С ростом населения растет потребность в детских садах и школах, образовательных и культурно-досуговых заведениях. Обеспечить все эти объекты бесперебойным энергоснабжением – главная задача «Россети Кубань», которую специалисты компании выполняют качественно и в срок. С января 2022 года уже подключены более ста социально значимых объектов общей мощностью порядка 6 МВт.

Наибольшее количество заявок поступает из крупнейших, продолжающих активно расти городов края – Краснодара, Новороссийска, Сочи. Как правило, на этих территориях речь идет о развитии и строительстве масштабных высокотехнологичных производств, появлении новых жилых районов.