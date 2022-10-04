На Кубани наградили лучших учителей региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани наградили лучших учителей региона. Грамоты и благодарности педагогам вручили в преддверии профессионального праздника.

Так, учитель школы №52 Краснодара Наталия Солдатова получила благодарность Президента РФ. Министру образования, науки и молодежной политики края Елене Воробьевой присвоено звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ».

Еще 19 учителей удостоены звания «Заслуженный учитель Краснодарского края». А шести педагогам вручили почетные грамоты администрации Краснодарского края и благодарности губернатора.

В том числе награждены лауреаты премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В 2022 году ими стали 49 педагогов – каждый из победителей получит по 200 тысяч рублей премии.

- Спасибо за то, что верите в своих воспитанников, стараетесь видеть только хорошее в каждом мальчишке и девчонке - пытаетесь вложить в каждого ребенка частичку души. Такие учителя были, есть и будут на Кубани всегда. Вы формируете поколение новаторов, которое должно создавать прорывные технологии во всех сферах, чтобы укреплять и развивать экономику. Продолжение края - в ваших учениках. И в ваших руках - благополучие и процветание Кубани и России, - обратился к учителям на церемонии награждения губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 43 тысяч педагогов.