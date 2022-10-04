Десять тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Краснодара Фото: admkrai.krasnodar.ru

Десять тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Продукты и вещи собрали жители краевого центра и других городов и районов Кубани. В ДНР доставят партию груза из теплой одежды и обуви, средств гигиены, корма для животных, лекарств, постельного белья, чая, кофе, круп и кондитерских изделий.

Гуманитарную помощь для Мариуполя проводили волонтеры команды «Крылья победы». В состав организации входят жители Краснодара и других городов и районов региона.

Активисты команды ранее уже направляли собранную помощь. Так, в ДНР, ЛНР и медучреждения Крыма доставили почти 30 тонн груза – продуктов, лекарств, одежды и обуви.