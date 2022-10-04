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Общество4 октября 2022 14:26

Около 2000 временно неработающих кубанцев получат повестки в армию

Об этом сообщили в краевом военкомате
Ольга СУХОВА
Ольга СУХОВА
Пока одни уже уехали к месту подготовки, те, кто сидят без работы, тоже могут получить повестки.

Пока одни уже уехали к месту подготовки, те, кто сидят без работы, тоже могут получить повестки.

Около 2000 временно неработающих кубанцев получат повестки в армию. Об этом сообщил «Комсомолке» заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

- Мы плотно сотрудничаем с минтруда Кубани, - пояснил сайту «КП»-Кубань» Алексей Чугункин. – Более 2000 временно не работающих из центров занятости подходят по первичным критериям для призыва по мобилизации. Им будут разосланы повестки о частичной мобилизации.