Пока одни уже уехали к месту подготовки, те, кто сидят без работы, тоже могут получить повестки.

Около 2000 временно неработающих кубанцев получат повестки в армию. Об этом сообщил «Комсомолке» заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

- Мы плотно сотрудничаем с минтруда Кубани, - пояснил сайту «КП»-Кубань» Алексей Чугункин. – Более 2000 временно не работающих из центров занятости подходят по первичным критериям для призыва по мобилизации. Им будут разосланы повестки о частичной мобилизации.