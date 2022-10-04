Казаки Кубани отправили пять тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Казаки Кубани отправили пять тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для нуждающихся казаки Армавирского районного общества в очередной раз собрали необходимые продукты, одежду, средства гигиены, лекарства. Уточняется, что они отвозят гуманитарный груз жителям Донбасса уже в 44 раз.

Казаки, в частности, посетили собор Архистратига Михаила в Мариуполе, жилые кварталы и раздали более 200 коробок продуктов, воды и вещей. В Донецке они доставили в республиканский специализированный дом ребенка детские предметы гигиены, вещи, игрушки и сладости.

Республиканский центр профпатологии и реабилитации получил лекарства и продукты, ветераны Донбасса - инвалидные кресла, а интернациональная бригада «Пятнашка» – теплые вещи и письма с рисунками от воспитанников детсадов, школьников и казачьей молодежи.

Казаки передали одежду и для храма в Горловке. Сюда же доставили вещи и для военнослужащих ДНР. А в городе Шахтерске гуманитарную помощь передали женам и вдовам бойцов.

- Формирование новых гуманитарных грузов продолжается постоянно. Всего мы собрали и направили на Донбасс уже почти 390 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости, лекарственных средств, - отметил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что десять тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Краснодара. Продукты и вещи собрали жители краевого центра и других районов края.