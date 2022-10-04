В Краснодаре запретят стоянку автомобилей на участке улицы Старокубанской Фото из архива КП

В Краснодаре запретят стоянку автомобилей на участке улицы Старокубанской. Ограничения введут уже с 24 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь водители не смогут припарковаться на участке напротив улицы Старокубанской, 2, в районе ЖК «Фонтаны».

- Ограничения реализуют для обеспечения безопасности дорожного движения, исключения стоянки транспорта на проезжей части вне обозначенных парковочных мест с созданием помех другим участникам дорожного движения, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на участке улицы Калинина с 1 сентября запретили стоянку и остановку. Изменения ввели по нечетной стороне от улицы им. Чкалова до улицы Калининградской.