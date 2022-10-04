До конца года в Краснодаре заработают 24 зарядные станции для электроавтомобилей Фото: krd.ru

23 зарядные станции для электромобилей установили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 11 станций уже подключены. Еще с 12 устройствами проводят пусконаладочные работы.

Сейчас в Краснодаре насчитывается почти 700 электромобилей. В среднем они тратят 16 киловатт на 100 километров. Полностью зарядить транспорт водителям обойдется в 600 рублей.

- Полной зарядки хватает на протяженность поездки около 250 километров. Сравнивая с транспортом с двигателями внутреннего сгорания, аналогичная сумма позволит проехать 110 километров. Поэтому использование электромобилей выгодно для горожан, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

В настоящее время уже работают зарядные станции по улицам Красных Партизан, 6/2, 6/20, Ставропольской, 80, 159, 185, 336, им. Каляева, 261А, Проспект Чекистов, им. Атарбекова, 40, Красноармейской, 2 со стороны Постовой и Кубанской Набережной, 2.

Пусконаладочные работы проводят по улицам Мира, 37, Ставропольской, 184, 222, 246, 197, Одесской, 35, им. 40-летия Победы, 14, 32, 75 со стороны 1-го Мая, Гимназической, 36/2. им. Тюляева, 11 и Красноармейской, 45.

Уточняется, что до конца 2022 года в Краснодаре заработают 24 зарядные станции для электромобилей. Последнюю из плана сейчас монтируют по улице Зиповской, 11.

А кроме выгодных цен на заправку, в 2023 году планируют установить льготы на парковку.