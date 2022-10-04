Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 15:38

Кинокомпаниям возместят часть затрат при съемке фильма на Кубани

Для получения субсидии необходимо подать заявки с 5 октября по 6 ноября
Мария ЧАЛАЯ
Стартует прием заявок на рибейты для кинокомпаний. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стартует прием заявок на рибейты для кинокомпаний. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кинокомпаниям возместят часть затрат при съемке фильма на Кубани. Для получения субсидии необходимо подать документы. Заявки принимают с 5 октября по 6 ноября.

- Внедрение системы рибейтов в Краснодарском крае внесло свои преимущества. Число реализуемых кинопроектов в 2020 и в 2021 году увеличилось в 1,5 раза, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Уточняется, что объем кинорибейтов в 2022 году составляет 50 миллионов рублей.

Механизм компенсации части затрат в регионе начал действовать в 2021 году. За это время выдали субсидии на общую сумму более 19 миллионов рублей.