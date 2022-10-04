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Общество4 октября 2022 16:11

На Кубани перевозчикам возместят часть затрат на запчасти и топливо

Это сдержит рост цен в общественном транспорте
Мария ЧАЛАЯ
Перевозчикам компенсируют рост затрат на запчасти и топливо.

Перевозчикам компенсируют рост затрат на запчасти и топливо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Кубани перевозчикам возместят часть затрат на запчасти и топливо. Это поможет сдержать рост цен в общественном транспорте.

- Из краевого бюджета выделили 284 миллиона рублей на возмещение части затрат перевозчиков. Компенсацию могут получить муниципальные и частные перевозчики в размере 50 тысяч рублей на одно транспортное средство, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что перевозчики не могут пользоваться компенсациями и повышать стоимость проезда до конца 2022 года.

На данный момент определяют порядок, сроки и условия возмещения. Распределять деньги будет министерство транспорта и дорожного хозяйства края.