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Общество4 октября 2022 16:31

На Кубани объяснили мобилизацию ограниченно годного призывника

Его категория здоровья не препятствует военной службе
Мария ЧАЛАЯ
Категория здоровья ограниченно годного призывника не препятствует мобилизации.

Категория здоровья ограниченно годного призывника не препятствует мобилизации.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани объяснили мобилизацию ограниченно годного призывника. Мужчина проходил призывную комиссию. Также он предъявлял медицинские документы.

- Врач-невролог заключил, что Алексей Абрамов годен. Его категория здоровья Б-4 не препятствует мобилизации на военную службу, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Уточняется, что распределение по выполнению задач во время службы будет проходить исходя из состояния здоровья призывника и других факторов.