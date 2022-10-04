Категория здоровья ограниченно годного призывника не препятствует мобилизации. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани объяснили мобилизацию ограниченно годного призывника. Мужчина проходил призывную комиссию. Также он предъявлял медицинские документы.

- Врач-невролог заключил, что Алексей Абрамов годен. Его категория здоровья Б-4 не препятствует мобилизации на военную службу, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Уточняется, что распределение по выполнению задач во время службы будет проходить исходя из состояния здоровья призывника и других факторов.