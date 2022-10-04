Сельхозпредприятие повысило выработку благодаря бережливым технологиям. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сельхозпредприятие Кавказского района Кубани повысило выработку на 43%. Этого удалось добиться благодаря бережливым технологиям.

- Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвела компания «Гарантагро». Над оптимизацией процессов приемки, хранения и отгрузки гороха в течение полугода работали эксперты Регионального центра компетенций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что специалисты, вместе с рабочей группой предприятия, определили места для складирования материалов и готовой продукции. Также они ввели стандарты операционных процедур, оптимизировали работу весового пункта и прекратили использование открытого хранения.

В результате на 20% сократилось время протекания процесса. Также почти на 20% снизили запасы, а выработку повысили на 43%.