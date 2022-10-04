В Краснодаре собрали больше полумиллиона рублей на благотворительном вечере в поддержку СВО

Семья художников Рощенко, Сергей Потынга и Анна Артемьева. Фото: Анна Артемьева.

В Краснодаре благотворительный фонд «Добро и Дело» провёл аукцион, собранные средства с которого пойдут в помощь нашим бойцам и жителям освобождённых территорий.

Как нам рассказал вице-президент Фонда Игорь Онегов, основными лотами на аукционе стали картины краснодарской семьи художников Рощенко. Ребята пишут также на тему СВО.

Картины уходили за 40-50 тысяч рублей. На вырученные средства будет оказана помощь подшефным доброделам военным подразделениям и закуплена помощь жителям Донбасса.

Суперлотом стала корзина с игрушками ручной работы от вице-мэра Краснодара Лилианы Егоровой. Собранные с неё деньги были прямо на вечере переданы жёнам бойцов спецназа ГРУ, которые присутствовали в зале.

Во время вечера были также награждены лучшие волонтеры и благотворители, со словами благодарности выступил депутат госдумы Дмитрий Гусев, вице-спикер гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев и зампредседателя Ассоциации строителей России Михаил Курков.

- За активное участие в аукционе хочу поблагодарить нашего постоянного благотворителя Сергея Потынгу, - говорит руководитель БФ «Добро и Дело» Анна Артемьева. - Он постоянно помогает. И, конечно, Ассоциацию строителей России во главе с Владиславом Косенко. Они в ближайшую поездку дают нам 10 тонн гуманитарного груза и на вечере были одними из самых активных участников аукциона.

Среди доброделов уже есть мобилизованные ребята и в рамках аукциона им тоже удалось собрать часть средств на экипировку.