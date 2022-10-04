С начала года условия проживания улучшили для порядка 35 тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала 2022 года отремонтировали 446 многоквартирных домов. Для 35 тысяч человек улучшили условия проживания.

- План 2022 года выполнили почти на две трети. В 25 районах завершили ремонты. Это в два раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В ближайшее время список дополнят еще несколько муниципалитетов, – сообщил генеральный директор краевого фонда капремонта Михаил Лысенко.

Всего в крае отремонтировали 358 крыш и 312 внутридомовых инженерных систем. Также обновили 87 фасадов и установили 90 лифтов. На эти цели с начала года выделили более 1,7 миллиарда рублей.

В 2022 году планируют улучшить условия проживания более чем у 70 тысяч человек. для этого обновят 683 многоквартирных домов на сумму около 3 миллиардов рублей.