Амбулаторию по ул. им. Ивана Бовкуна откроют до конца года. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре амбулатория по улице им. Ивана Бовкуна готова на 63%. На объекте сейчас занимаются внутренней отделкой, благоустройством территорий и выполняют работы по устройству кровли.

- Работы начались в мае. Их завершат до конца года. Амбулатория будет рассчитана на 64 посещения в смену, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что в здании обустроят процедурную и кабинет врача общей практики. Также консультационный и прививочный кабинеты, комнату матери и ребенка, кабинеты медсестры, педиатра и вспомогательные помещения.

Медицинское учреждение возводят по краевой государственной программе «Развитие здравоохранения» за счет средств регионального бюджета.