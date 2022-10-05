Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Некоммерческие организации Кубани подписали пять соглашений на форуме «Край добрых дел». Их заключили благотворительные фонды «Кубанская семья», Центр развития гражданского общества Краснодарского края, «Край добра», общественная организация «Центр поддержки семей» и брендинговое агентство «2BR».

- Главной целью форума является найти точки соприкосновения. Также обсудить направления взаимодействия между органами власти, бизнес-сообществом и НКО региона. Первый день форума прошел успешно. На нем был подписан ряд важнейших соглашений, – сообщил директор АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» Даниил Лаврешин.

Уточняется, что помощь в лечении и реабилитации тяжелобольных детей предусматривает соглашение между фондом «Край добра» и одной из строительных компаний города. Установку боксов, кода можно будет отдавать вещи на благотворительность, предусматривает документ, подписанный фондом «Кубанская семья».

Кроме того, подготовят материалы для информационных поверхностей о детях с ментальными и физическими особенностями. Это сделают благодаря организации «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии «Дети-лучики», которая заключила договор с брендинговым агентством. Оно, в свою очередь, подписало соглашение с администрацией Гулькевичского района.

Форум «Край добрых дел» проводится в Краснодаре 4 и 5 октября.