Мурат Кумпилов поздравил жителей с 31-й годовщиной образования Адыгеи

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Адыгея празднует 31-ую годовщину образования республики. Глава Мурат Кумпилов поздравил жителей с праздником, пожелал крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия.

- Обретение Адыгеей статуса самостоятельного, равноправного субъекта Российской Федерации стало началом нового этапа в истории государственности Адыгеи, 100-летний юбилей которой отмечается в текущем году. Сформировались благоприятные условия для сохранения и приумножения самобытных традиций, богатого культурного и духовного наследия всех народов, - написал в телеграм-канале Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что республика эффективно реализует свой богатый потенциал, поддерживает высокие темпы роста в сельском хозяйстве, реализует значимые проекты в экономике.

- Убежден, что год 100-летия государственности Адыгеи станет значительной вехой в развитии республики, откроет новые перспективы социального, экономического и культурного развития региона, - добавил Кумпилов.

В адрес жителей Адыгеи приходит много телеграмм, приветственных адресов от руководства страны, членов Правительства, Федерального Собрания, от коллег из других регионов.