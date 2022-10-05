Вениамин Кондратьев поздравил с праздником учителей Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

5 октября отмечается День учителя. Губернатор Краснодарского края поздравил кубанских педагогов с профессиональным праздником, пожелания он опубликовал в соцсетях.

- Спасибо, дорогие наши учителя, за ваш бесценный труд! – написал Кондратьев.

Глава добавил, что учителя самоотверженно и профессионально выполняют свою работу, помогают детям раскрыть таланты, воспитывают патриотов края и страны, передают ценности и жизненный опыт, вкладывают душу в своих учеников и к каждому из них относятся, как к своему ребенку.

- Вы помогаете сделать первые шаги в мир знаний и всегда находитесь рядом - при взлетах и падениях. Благодаря вам вырастают будущие ученые, аграрии, промышленники, политики и медики, - отметил губернатор.

Сегодня в системе образования Кубани трудится более 43 тысяч педагогов.