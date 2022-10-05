Мэр Сочи поздравил учителей с профессиональным праздником

В России 5 октября отмечают День учителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России 5 октября отмечают День учителя. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил педагогов с профессиональным праздником.

На курорте работают не менее 6300 учителей. Благодаря им каждый год школьники побеждают и становятся призерами всероссийских и краевых конкурсов и олимпиад. Также учителя развивают в ребятах чувство патриотизма.

- Спасибо вам, уважаемые учителя, за ваш нелегкий труд, за душевную щедрость, бескорыстие и преданность профессии, - написал мэр Сочи Алексей Копайгородский.