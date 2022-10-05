На 2-й сессии ЗСК седьмого созыва рассмотрят изменения в Устав края

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты обсудили повестку предстоящей 6 октября внеочередной 2-й сессии кубанского парламента седьмого созыва.

Юрий Бурлачко рассказал о ключевых вопросах повестки пленарного заседания.

- Планируем рассмотреть порядка 10 инициатив. Основной из них будут изменения Устава Краснодарского края с учетом состоявшегося на парламентских слушаниях обсуждения. Это базовый законодательный акт региона, имеющий высшую юридическую силу в системе краевого законодательства. Поэтому особенно важно приведение его в соответствие как с положениями Конституции Российской Федерации, так и с нормами федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Новая редакция Устава как раз и разработана с этой целью.

Также напомню, что в Законодательное собрание седьмого созыва вошли представители пяти партий. Но на данный момент действующее законодательство дает возможность создания только одной фракции партии – «Единая Россия», которая уже зарегистрирована. Поправками в законы о статусе депутата ЗСК и о Законодательном Собрании Краснодарского края на предстоящей сессии дадим право сформировать свои фракции представителям и других партий. Так мы реализуем базовый конституционный принцип равенства политических партий и политического плюрализма.

В приоритетном плане практически на каждой сессии мы рассматриваем вопросы социальной сферы. Эта также не станет исключением. Изменения затронут систему обеспечения жилыми помещениями детей-сирот органами местного самоуправления муниципальных образований края, наделенными для этого соответствующими государственными полномочиями. В частности, корректировке подвергнется методика определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований на данные цели. Таким образом, отдельно будут определяться объемы субвенций, направляемых в бюджеты 6 муниципальных образований края, расположенных на черноморской территории и городе Краснодаре.

Уже во втором чтении планируем рассмотреть изменения закона о квотировании рабочих мест в регионе. Его новая редакция позволит урегулировать порядок выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов через закрепление на краевом уровне таких случаев.

На предстоящем пленарном заседании будут рассмотрены и другие вопросы, – рассказал Юрий Бурлачко.