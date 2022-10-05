Суд отказал в УДО фигуранту по делу бывших вице-мэров Сочи

Литвинов должен дальше отбывать наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту по делу бывших вице-мэров Сочи. Краснодарский адвокат Алексей Литвинов не доказал, что больше не опасен для общества и встал на путь исправления. Суд решил, что Литвинов должен дальше отбывать наказание.

По данным уголовного дела, бывшие вице-мэры Сочи Анатолий Рыков и Сергей Юрин получали от застройщиков взятки. Адвокат Алексей Литвинов также участвовал в схеме. Его арестовали осенью 2018 года. А в сентябре 2021 года Литвинов был осужден на 7 лет и 6 месяцев за получение особо крупных взяток.

Как сообщил “Ъ”, краснодарский адвокат полностью признал свою вину. Литвинов мог претендовать на УДО. Однако суд Москвы решил отказать в ходатайстве.