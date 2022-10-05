На Кубани открыли движение по отремонтированному мосту в Абинской районе

Фото: t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Просевший мост в Абинском районе отремонтировали, он находится неподалеку от Федоровского гидроузла. В настоящее время путепровод починили и открыли для автомобилей.

- Автомобильное движение по новому мосту на границе с Северским районом открыто. Новый мост намного прочнее своего предшественника и в отличие от закрытого аварийного, готов без проблем выдержать даже большегрузный транспорт, - написал в телеграм-канале глава района Вячеслав Иванов.

Мост на карте

В ближайшие дни по новому мосту через реку Аушедз запустят беспересадочный пассажирский маршрут в Краснодар. Это сделает комфортней жизнь населения Прикубанской зоны района, обеспечив связь с краевой столицей.

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