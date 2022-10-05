Металлические шары неизвестного происхождения нашли в лесу Сочи

Происхождение и точное назначение шаров до сих пор выясняется. Фото: соцсети

В Хостинском районе Сочи местные жители стали находить огромные металлические шары неизвестного происхождения. Мужчина отправился в лес в поисках грибах, а наткнулся на «НЛО».

Видеозаписи появились в социальных сетях. Странную находку запечатлели на границе Тисо-Самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота».

-Похоже, какой-то баллон газовый, - предположил местный житель.

Другие начали предлагать свои версии. Кто-то сказал, что это НЛО. А некоторые заявили, что такие круглые баки используются внутри космических корабля для хранения топлива. Происхождение и точное назначение шаров до сих пор выясняется.

Эксперт раскрыл тайну металлического шара, найденного в лесу Сочи. Оказалось, что в объекте нет никакой мистики. Что это за объект, читайте по ссылке.