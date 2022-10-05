В станице Ленинградской построили модульную котельную

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Ленинградской возвели блочно-модульную котельную. Ее поставили на улице Заводской. Объект обеспечит бесперебойным теплоснабжением три многоквартирных дома и детский сад.

- Котельная обошлась в 15 млн рублей. Она заменила старый объект, построенный в 1975 году, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новая котельная отвечает всем требованиям экологической безопасности, она полностью в автоматическая.

На Кубани в этом году построят и модернизируют 51 котельную.