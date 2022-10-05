Полиция Сочи поймала закладчицу из Липецка в подъезде жилого дома

Девушку заключили под стражу. Фото: УВД Сочи

В полицию Сочи обратилась местная жительница. По словам женщины, в подъезде дома на улице Горького находилась подозрительная незнакомка. Она что-то прятала на лестничной площадке. Дежурные оперативно выехали на место вызова.

- При виде правоохранителей злоумышленница попыталась избавиться от содержимого карманов. Полицейские задержали 23-летнюю приезжую из Липецка, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Во время осмотра личных вещей девушки полицейские нашли 24 свертка с кристаллообразным веществом. Подозреваемая купила наркотики и планировала делать закладки на территории Сочи.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 20 лет тюрьмы. Девушку заключили под стражу.