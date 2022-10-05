Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тысяч в день

Осенью 2022 года среднедневное количество платежей в мобильном приложении РНКБ 24/7 превысило 500 тысяч в день. Для сравнения, в начале года этот показатель составил в среднем 340 тысяч платежей в день. Всего в сентябре в мобильном приложении РНКБ пользователи совершили более 13 млн платежей физлиц – это примерно на 25% больше, чем в январе 2022 года.

Прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 млн человек. Одним из приоритетов работы банка является развитие финансовой грамотности населения, благодаря чему клиенты обучаются работе с дистанционными каналами обслуживания и могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка.

Кроме того, рост количества платежей также связан с постоянным расширением функционала мобильного приложения банка. Так, в 2022 году в приложении появилась возможность оформления кредита наличными и обновления данных клиента на сервисе Госуслуг без визита в офис банка. Кроме того, увеличилось количество поставщиков коммунальных услуг, по которым клиент может увидеть задолженность в режиме реального времени.

В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.

Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей. В чате мобильного приложения РНКБ можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц. Для получения доступа к полному функционалу мобильного приложения рекомендуется регулярно обновлять версию приложения до актуальной.