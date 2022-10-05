Проводится проверка Фото из архива КП

63-летний мужчина погиб при пожаре в Кавказском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание в частном доме произошло в ночь на 5 октября. Мужчина проживал по улице Комсомольской станицы Темижбекской. Дым и огонь, который охватил помещение, заметили соседи – они и вызвали пожарных.

- После локализации пожара в доме было обнаружено тело погибшего. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Сейчас следователи организовали проверку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП и гибели мужчины при пожаре.

- В связи с наступлением холодного времени года СУ СК РФ по Краснодарскому краю убедительно призывает всех не использовать изготовленные кустарным способом обогреватели, заранее проверить работоспособность отопительных приборов и соблюдать осторожность и меры безопасности при их эксплуатации, - напомнили в ведомстве.