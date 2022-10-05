Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями

Мурат Кумпилов приехал в расположении 227 артиллерийской бригады. Фото: пресс-служба региона

Глава Адыгеи встретился с мужчинами, которых коснулся частичная мобилизация. Мурат Кумпилов приехал в расположении 227 артиллерийской бригады. На данный момент здесь проходят подготовку мобилизованные жители республики.

Мурат Кумпилов побеседовал с призванными на воинскую службу. Также глава региона поинтересовался условиями и обеспечением всем необходимым.

- В процессе боевого слаживания и убытия в места постоянной дислокации мы будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами, - заявил Мурат Кумпилов.

К слову, глава Адыгеи пообещал, что семьям бойцов будет оказываться поддержка.