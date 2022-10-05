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Общество5 октября 2022 8:34

В Майкопском районе Адыгеи выбрали главу

Им стал Михаил Марьин
Светлана ОВДЕЙ
Михаил Марьин Фото: t.me/mr_01_mr

Михаил Марьин Фото: t.me/mr_01_mr

В Майкопском районе Адыгеи выбрали главу. Им стал Михаил Марьин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Голосование за нового главу состоялось на втором заседании депутатов райсовета народных депутатов V созыва.

Михаил Марьин родился в поселке Победа Майкопского района. Имеет высшее образование и опыт работы в сфере экономики.

С 2017 года Михаил Марьин был депутатом местного совета. IV и V созывов занимал пост председателя райсовета, находился на должности Совета народных депутатов Майкопского района.