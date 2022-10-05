Глава Адыгеи следит за нарушениями призывной кампании по частичной мобилизации

Ответственным лицам дано поручение индивидуально подходить к каждой проблеме. Фото: администрация региона

В России продолжается частичная мобилизация. Глава Адыгеи следит за нарушениями призывной кампании. Мурат Кумпилов продолжает держать ход призыва на личном контроле.

-Ответственным лицам дано поручение индивидуально подходить к каждой проблеме, и к каждому случаю, когда человек имеет право на отсрочку или не подлежит мобилизации. Нарушений здесь быть не должно, - заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

К слову, администрация региона создала несколько каналов коммуникации для оперативного информирования. Всю необходимую информацию и исчерпывающие ответы на вопросы можно получить, позвонив на номер 122, а также в телеграм-канале и пабликах в «Одноклассниках», ВК «Адыгея - частичная мобилизация».