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Общество5 октября 2022 8:41

Глава Адыгеи следит за нарушениями призывной кампании по частичной мобилизации

Мурат Кумпилов держит ход призыва на личном контроле
Ангелина НАЗАРЧУК
Ответственным лицам дано поручение индивидуально подходить к каждой проблеме. Фото: администрация региона

Ответственным лицам дано поручение индивидуально подходить к каждой проблеме. Фото: администрация региона

В России продолжается частичная мобилизация. Глава Адыгеи следит за нарушениями призывной кампании. Мурат Кумпилов продолжает держать ход призыва на личном контроле.

-Ответственным лицам дано поручение индивидуально подходить к каждой проблеме, и к каждому случаю, когда человек имеет право на отсрочку или не подлежит мобилизации. Нарушений здесь быть не должно, - заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

К слову, администрация региона создала несколько каналов коммуникации для оперативного информирования. Всю необходимую информацию и исчерпывающие ответы на вопросы можно получить, позвонив на номер 122, а также в телеграм-канале и пабликах в «Одноклассниках», ВК «Адыгея - частичная мобилизация».