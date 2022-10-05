Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 8:44

Жителю Тимашевска назначили 8 месяцев исправительных работ за оскорбление полицейского

Суд оставил приговор без изменений
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина обжаловал приговор, но суд оставил его без изменений Фото из архива КП

Мужчина обжаловал приговор, но суд оставил его без изменений Фото из архива КП

Жителю Тимашевска назначили 8 месяцев исправительных работ за оскорбление полицейского. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В мае 2020 года Андрей Тюпа, изрядно выпив, поссорился с братом. Из-за возникшего конфликта другие родственники вызвали полицию. Прибывшие сотрудники попытались утихомирить братьев. Но Тюпа отказался что-либо рассказывать и потребовал, чтобы полицейские уехали.

В этот момент он ругался на одного из сотрудников, в том числе нецензурной бранью, критиковал и унижал полицейского. В суде мужчина признал вину и во всем раскаялся.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20 % из зарплаты в доход государства, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что мужчина обжаловал решение. Но суд оставил его без изменений – приговор уже вступил в законную силу.