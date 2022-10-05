Мужчина обжаловал приговор, но суд оставил его без изменений Фото из архива КП

Жителю Тимашевска назначили 8 месяцев исправительных работ за оскорбление полицейского. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В мае 2020 года Андрей Тюпа, изрядно выпив, поссорился с братом. Из-за возникшего конфликта другие родственники вызвали полицию. Прибывшие сотрудники попытались утихомирить братьев. Но Тюпа отказался что-либо рассказывать и потребовал, чтобы полицейские уехали.

В этот момент он ругался на одного из сотрудников, в том числе нецензурной бранью, критиковал и унижал полицейского. В суде мужчина признал вину и во всем раскаялся.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20 % из зарплаты в доход государства, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что мужчина обжаловал решение. Но суд оставил его без изменений – приговор уже вступил в законную силу.