453 двойни родились на Кубани с начала 2022 года

С начала 2022 года в крае на свет появились более 40 тысяч детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

453 двойни родились в Краснодарском крае с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего на свет за этот период на Кубани появились более 40 тысяч малышей. А четыре семьи стали родителями тройняшек – последние из них родились в августе в Новороссийске.

- Отметим, что в первый месяц осени на свет появилось более 5 тысяч детей, среди которых 59 двоен! Желаем малышам и их родителям крепкого здоровья! – добавили в пресс-службе краевого минздрава.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что роддом ККБ №2 в Краснодаре закрыли на профилактику до 25 октября. Беременные и роженицы в этот период могут обратиться в любое другое медучреждение.

Уточняется, что женские консультации и школы для беременных перинатального центра работают в обычном режиме.