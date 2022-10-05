Полиция Майкопа ищет подозреваемых, сообщивших о ложном минировании учебных заведений

Информация о минировании оказалась ложной. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Майкопа 4 октября поступило сообщение о том, что в учебных заведениях находятся взрывные устройства. Правоохранители сразу же выдвинулись на место вызова, чтобы провести проверку. Однако по приезде оказалось, что информация о минировании оказалась ложной.

-В результате обследования указанных объектов и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено. Сейчас правоохранительными органами Адыгеи проводятся дополнительные оперативные и специальные мероприятия, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгеи.

К слову, правоохранители ищут подозреваемых, которые сообщили о ложном минировании. Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.